Покинувшие Российскую Федерацию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия Вооруженных сил России из-за рубежа, будут отвечать за свои действия по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают», - заявил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России отметил, что, если кто-то из покинувших Россию представителей шоу-бизнеса решит вернуться через несколько лет, им придется отвечать за свои действия по закону.

По словам Александра Бастрыкина, звезды шоу-бизнеса занимаются дискредитацией ВС РФ, чтобы за рубежом продолжать свою деятельность и получать прибыль, надеясь избежать наказания. Глава СК РФ считает, что такие известные личности показали свою неблагонадежность. Он также подчеркнул, что предателям нигде не рады.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по сообщению о дискредитации ВС РФ врачом. Врач-педиатр одной из московских клиник с насмешкой отнеслась к горю ребенка, который потерял отца-военнослужащего в зоне спецоперации.