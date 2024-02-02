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Бастрыкин поручил завести дело по сообщению о дискредитации ВС России врачом

Врач-педиатр одной из московских клиник с насмешкой отнеслась к горю ребенка, который потерял отца-военнослужащего в зоне СВО.
Ирина Елагина 2024-02-02 16:54:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В отношении московского педиатра, которая с насмешкой отнеслась к трагедии ребенка, потерявшего отца-военнослужащего в зоне СВО, решили возбудить уголовное дело. Соответствующее распоряжение отдал глава СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба СКР, основанием для вмешательства следственных органов в дело врача стали публикации в СМИ. Они рассказали о том, что педиатр во время общения с ребенком-пациентом «высказывала негативные комментарии» о действиях военнослужащих ВС РФ в зоне СВО.

«Узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой», - говорится в релизе.

Кроме того, женщина-врач допустила «высказывания о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины».

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