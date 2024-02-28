Мотострелки во взаимодействии с артиллерией и авиацией ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Артиллеристы «Западной» группировки нанесли удары по более чем 280 объектам противника, включая взводные опорники, скопления живой силы и бронетехники, а также артиллерийские позиции ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы также удалось уничтожить вражеские САУ «Акация» и «Гвоздика» и расчет 82-миллиметрового миномета.

«Потери противника на Купянском направлении составили: до 30 военнослужащих, два артиллерийских орудия, два пикапа и минометный расчет», - сообщил Бигма.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Запад». Российский ЗРК уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ, защитив российские подразделения от средств воздушного нападения украинских боевиков.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.