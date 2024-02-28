МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы ВС РФ поразили «Гвоздику» и «Акацию» ВСУ на Купянском направлении

Противник потерял до 30 военнослужащих и пять единиц техники.
2024-02-28 07:29:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Мотострелки во взаимодействии с артиллерией и авиацией ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Артиллеристы «Западной» группировки нанесли удары по более чем 280 объектам противника, включая взводные опорники, скопления живой силы и бронетехники, а также артиллерийские позиции ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы также удалось уничтожить вражеские САУ «Акация» и «Гвоздика» и расчет 82-миллиметрового миномета.

«Потери противника на Купянском направлении составили: до 30 военнослужащих, два артиллерийских орудия, два пикапа и минометный расчет», - сообщил Бигма.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Запад». Российский ЗРК уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ, защитив российские подразделения от средств воздушного нападения украинских боевиков.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #МО РФ #СВО #Купянское направление #группировка войск запад
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 