Банк в Казахстане запретил переводы с карт платежной системы «Мир»

Входящий в Freedom Holding Тимура Турлова казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил своим клиентам совершать денежные переводы с карты и на карты платежной системы «Мир». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на деловое издание Frank Media.

Отмечается, что банковских клиентов попросили пользоваться альтернативными способами перевода денежных средств: в число вариантов внесли систему SWIFT, «Цифра Банк», а также карты, не выпущенные в России. О причинах запрета в банке не сообщили.

Ранее Министерство финансов США ввело в рамках нового пакета антироссийских санкций ограничения против Национальной системы платежных карт, которая является оператором платежной системы «Мир». В ведомстве сочли, что распространение «Мира» позволяет уклоняться от санкций.