США уничтожили две противокорабельные ракеты и БПЛА хуситов в Йемене

США сбили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. Также они уничтожили три беспилотных надводных корабля и БПЛА, как сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (СЕНТКОМ).

«26 февраля силы Центрального командования США в целях самообороны уничтожили три беспилотных надводных корабля, две мобильные противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат», - пишет ведомство в соцсети Х.

Ранее хуситы дважды попытались атаковать американский танкер в Аденском заливе. В первый раз американский эсминец USS Mason перехватил ракету, при повторной же попытке ракета упала в воду, не нанеся ущерба.