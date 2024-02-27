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США уничтожили две противокорабельные ракеты и БПЛА хуситов в Йемене

Также ВС США сбили три беспилотных надводных корабля движения «Ансар Аллах».
Анастасия Бобылева 2024-02-27 05:57:01
© Фото: Joshua Conti Us Space Globallookpress

США сбили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. Также они уничтожили три беспилотных надводных корабля и БПЛА, как сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (СЕНТКОМ).

«26 февраля силы Центрального командования США в целях самообороны уничтожили три беспилотных надводных корабля, две мобильные противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат», - пишет ведомство в соцсети Х.

Ранее хуситы дважды попытались атаковать американский танкер в Аденском заливе. В первый раз американский эсминец USS Mason перехватил ракету, при повторной же попытке ракета упала в воду, не нанеся ущерба.

#в стране и мире #бпла #сша #Хуситы #противокорабельные ракеты #Ансар Аллах
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