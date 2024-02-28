Камеры объективного контроля сняли уничтожение танка и САУ боевиков «Ланцетом»

Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил танк и САУ ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал их поражение «Ланцетами». Кадры уничтожения цели опубликовало Министерство обороны России.

На боевом дежурстве расчеты многофункциональных БПЛА Zala подразделений беспилотной авиации одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр», в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, совершают полеты для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения. Также они фиксируют на видео поражение объектов, живой силы и техники противника.

Работают беспилотники круглые сутки. Для поиска и распознавания целей они оборудованы специальными оптическими приборами, в том числе мощной камерой и тепловизором.

Во время полета над территорией, контролируемой украинскими подразделениями на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил танк и самоходное орудие противника, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки.

Обнаружив цели, военнослужащие немедленно передали их координаты на командный пункт. Технику противника решили уничтожить барражирующими боеприпасами «Ланцет». Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал из поражение в лесопосадке.

Ранее десантники обнаружили с помощью Zala три вражеских танка к югу от Артемовска. Все они уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.