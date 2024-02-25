Трамп согласился с Путиным, что Байден более комфортный для Москвы президент

Бывший президент США и один из кандидатов на переизбрание Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным, что для Москвы кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байдена предпочтительна.

«На днях Путин объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», - приводит The Independent слова Трампа, сказанные им с трибуны Конференции консервативных политических действий.

Дональд Трамп сказал, что слова Путина о предсказуемости своего главного оппонента на мировой арене не удивили его. В период работы 46-го президента США «стали насмешкой для всего мира», уверен он.

Ранее Владимир Путин заявил, что более опытный и прогнозируемый политик «старой формации» Байден предпочтителен для России на посту президента США. Глава российского государства особо отметил, что Кремль будет работать с тем президентом, доверие которому окажет американский народ.