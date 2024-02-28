СК возбудил уголовное дело в отношении хозяйки кафе, не пустившей бойцов СВО

В подмосковном городе Люберцы хозяйка сети предприятий общественного питания не позволяла участникам спецоперации питаться в ее кафе. Помимо этого, женщина опубликовала в социальных сетях пост, содержащий «высказывания экстремистского характера».

Как сообщает «360», активисты общественной организации обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на этот факт, а также проверить предпринимательницу на предмет финансирования ВСУ.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», - уточнили в СК РФ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела.

В начале февраля глава СК поручил завести дело по сообщению о дискредитации Вооруженных сил России врачом-педиатром одной из московских клиник.

Специалист с насмешкой отнеслась к горю семилетнего ребенка, потерявшего отца-военнослужащего в зоне СВО. Помимо этого, как сообщается, женщина допустила «высказывания о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины».