Волонтеры в день рождения 4-летнего мальчика Димы вывезли из Авдеевки его и его семью. Их отправили в пункт временного размещения. Мальчику также подарили машинку на радиоуправлении.

Кадры сняты больше года назад, на них последняя прогулка Димы на улице возле родного дома в Авдеевке.

Больше года маленький мальчик прятался в подвале от вражеских дронов и других угроз, лишь изредка выходя на улицу. Воду родители брали из огромных баков, что запасли заранее, места для игр оставалось очень мало - вместо машинки Дима катался на табуретках.

«Детей у родителей насильно отбирали. Не хотите выезжать - лишаем родительских прав на месте и забираем ребенка. Даже, там сидя, думали - может, все-таки уехать? Что его там, на Украине, ждет?», - рассказали Полина и Денис, родители Димы.

«Белые ангелы» - это подразделение украинской полиции, которое ведет охоту на детей в оккупированных городах Донбасса. Судьбы ребят, принудительно вывезенных этими «ангелами» на Украину, никому неизвестны. Когда родители Димы увидели их на улицах Авдеевки, спрятали сына в подвал, убрали все детские вещи. Надежда была только одна - дождаться, когда город освободит российская армия.

В свои четыре года Дима знает алфавит и уже умеет считать до 20 благодаря маме Полине, которая занимались с ним прямо в подвале. Мальчик никогда не ходил в детский сад, но теперь у него и у всей семьи начнется новая жизнь.

Ранее сообщалось о первом уничтоженном за время СВО танке Abrams в районе Авдеевки. Данные об уничтожении американской машины сообщили российские военнослужащие.