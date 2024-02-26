МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams за время спецоперации

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, информация об уничтожении американской машины была получена от российских военных.
Андрей Аркадьев 2024-02-26 17:25:01
© Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российские военные подбили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки», - цитирует его агентство.

Танки Вашингтон передал Киеву в рамках военной помощи. M1 Abrams оборудован системой управления огнем со встроенным лазерным дальномером. На танке стоит газотурбинный двигатель, что снижает его шумность, но приводит к большому расходу топлива. Экипаж состоит из четырех человек. Abrams вооружен 120-мм пушкой и пулеметами.

В эфире «Военной приемки» научный сотрудник Музея отечественной военной истории Феликс Оганесян рассказал о высоком расходе топлива и затратах на техобслуживание на танках Abrams. Он отметил, что ремонт данных машин занимает долгое время по сравнению с российскими танками.

#в стране и мире #бронетехника #ВСУ #Танк «Абрамс» #уничтожение #Авдеевка
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 