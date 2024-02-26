В районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams за время спецоперации

Российские военные подбили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого "Абрамса" в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки», - цитирует его агентство.

Танки Вашингтон передал Киеву в рамках военной помощи. M1 Abrams оборудован системой управления огнем со встроенным лазерным дальномером. На танке стоит газотурбинный двигатель, что снижает его шумность, но приводит к большому расходу топлива. Экипаж состоит из четырех человек. Abrams вооружен 120-мм пушкой и пулеметами.

В эфире «Военной приемки» научный сотрудник Музея отечественной военной истории Феликс Оганесян рассказал о высоком расходе топлива и затратах на техобслуживание на танках Abrams. Он отметил, что ремонт данных машин занимает долгое время по сравнению с российскими танками.