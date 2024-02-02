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Операторы БПЛА уничтожили «Ланцентом» артиллерийскую позицию ВСУ

На счету специалистов подразделений БПЛА группировки войск «Восток» сотни уничтоженных целей противника.
2024-02-02 08:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты разведывательного беспилотника Zala 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» выявили и уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе ДНР. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Обнаруженная беспилотником позиция была поражена прямым попаданием в противника барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики. Расчеты БПЛА группировки войск «Восток» постоянно ударяют по целям на позициях ВСУ. В министерстве отметили, что на счету специалистов подразделений БПЛА из Приморья уже сотни уничтоженных целей, среди которых была как бронетехника, так и скопления живой силы боевиков.

Ранее Минобороны опубликовало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». С помощью специальных VR-очков оператор дрона-камикадзе уничтожил замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на Купянском направлении.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #ДНР #ZALA Ланцет #МО РФ #барражирующий боеприпас #группировка войск «Восток»
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