Расчеты разведывательного беспилотника Zala 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» выявили и уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе ДНР. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Обнаруженная беспилотником позиция была поражена прямым попаданием в противника барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики. Расчеты БПЛА группировки войск «Восток» постоянно ударяют по целям на позициях ВСУ. В министерстве отметили, что на счету специалистов подразделений БПЛА из Приморья уже сотни уничтоженных целей, среди которых была как бронетехника, так и скопления живой силы боевиков.

Ранее Минобороны опубликовало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». С помощью специальных VR-очков оператор дрона-камикадзе уничтожил замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на Купянском направлении.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.