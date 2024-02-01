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Расчет FPV-дрона ЗВО уничтожил обнаруженные блиндажи ВСУ в лесополосе

Разведчики вскрыли блиндажи боевиков в лесополосе на Купянском направлении, расчет дрона-камикадзе выдвинулся в указанный район и поразил цель.
2024-02-01 03:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на Купянском направлении в зоне СВО. Они показали свою работу по поражению целей.

Позиции противника обнаружили российские разведчики. Они передали координаты на командный пункт, и в указанный район выехал расчет FPV-дрона, состоящий из оператора и помощника.

Военнослужащие подготовили дрон-камикадзе и выполнили запуск. Оператор, управляющий беспилотником при помощи специальных VR-очков, определил цель, которую необходимо уничтожить. Помощник отследил направление полета дрона, сориентировал оператора и скорректировал его работу по поражению целей.

Вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ были уничтожены. Расчет БПЛА без потерь вернулся в пункт временного развертывания.

«Был обнаружен новый блиндаж противника в лесополосе. Совершили полет и отработали по нему FPV-дроном», - прокомментировл оператор с позывным «Вальс».

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет эффективно применять их для поражения движущихся целей и уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

Российские военнослужащие успешно используют дроны-камикадзе в зоне проведения спецоперации. Доказательство их эффективности можно увидеть на опубликованных кадрах уничтожения техники противника в районе Спорного.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ЗВО #спецоперация #дрон-камикадзе #Купянское направление #FPV-дрон
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