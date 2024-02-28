Власти Украины сообщили, что не вели переговоров с Польшей о закрытии границы

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил в соцсетях о том, что, никаких переговоров с Польшей о закрытии общей границы не было, передает RT.

По его словам, тема не поднималась на встрече с министрами развития и технологий и сельского хозяйства Польши Кшиштофом Гетманом и Чеславом Секерским.

«За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась», - сообщил Качка, подчеркнув, что это было бы очень болезненным решением для экономик обеих стран.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о переговорах с Украиной о полном закрытии границ для транспортировки товаров.