Годовой рост ВВП в России увеличился до 4,6 процента

Рост российского ВВП в январе составил 4,6% в годовом выражении (г/г) после 4,4% в декабре 2023 года. Об этом говорится в обзоре минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

По первым оценкам Росстата, объем ВВП в текущих ценах составил 171 041 трлн рублей.

«Вместе с металлургическим и пищевым комплексами эти три сектора дали 89% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств в январе», - говорится в документе.

Также в докладе отмечается, что наибольшая динамика роста наблюдается у машиностроительного комплекса (+28,3% г/г), обрабатывающей промышленности (+7,5% г/г) и металлургического комплекса (+4,9% г/г).

При этом, инфляция в январе 2024 года составила 7,44% г/г. То есть, с начала 2024 года по 26 февраля потребительские цены выросли на 1,42%.

Ранее сообщалось, что зарплаты в ряде отраслей экономики могут вырасти в 2024 году на 20-30% благодаря поправкам в Трудовом кодексе.