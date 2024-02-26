«Ъ»: зарплаты в ряде отраслей экономики могут вырасти на 20-30% после поправок в ТК

Заработные платы в ряде отраслей экономики могут дополнительно вырасти в этом году на 20-30% благодаря поправкам правительства к Трудовому кодексу. Поправки прошли первое чтение в Государственной думе РФ на прошлой неделе.

По данным «Коммерсанта», нововведения устанавливают обязанность работодателя оплачивать сверхурочные работникам, которые заняты по трудовому договору, с учетом не только оклада, но и всех остальных причитающихся им выплат, притом что отношение первых ко вторым в 40/60 в России не редкость.

Отмечается, что роста заработной платы стоит ожидать работникам торговли, строительства, ВПК и госслужащим.

Издание сообщает, что в текущем году часть работодателей как в коммерческом, так и в государственном секторе будут вынуждены дополнительно тратиться на фонд оплаты труда. По отдельным позициям он может вырасти на 20-30%.

Ранее президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий заявил, что существенное повышение зарплаты ждет медиков с 1 апреля. По словам главы государства, особые меры поддержки коснутся медиков в малых городах и сельской местности.