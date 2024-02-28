Косачев: в США признались, что они проиграют войну при отказе в помощи Украине

В США признали, что ведут на Украине войну против России. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев на Радио Sputnik, комментируя слова американского сенатора Чака Шумера о целях военной помощи ВСУ.

«Он сделал, с моей точки зрения, разоблачающее заявление. Знаете, по Фрейду. Он сказал примерно следующее, но я совершенно точно не искажаю смысла: "Если мы не поддержим Украину, мы проиграем войну". Еще раз цитирую: "Мы проиграем войну". Вот что сказал американский сенатор. И да, это война, которую они ведут с нами», - отметил Косачев.

Косачев подчеркнул, что США и страны-члены НАТО воюют «руками Украины», спровоцировали конфликт и не хотят проиграть.

Ранее сообщалось, что палата представителей США взяла двухнедельные каникулы до конца февраля после принятия сенатом решения о выделении Украине нового пакета военной помощи в 60 млрд долларов. Без согласования документа в палате представителей выделение очередного транша Киеву невозможно.