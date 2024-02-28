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Пушилин назвал предстоящее обращение Путина инструкцией, как жить дальше

По мнению главы ДНР, президент России может поднять вопросы, связанные с проведением СВО и не только.
Глеб Владовский 2024-02-28 18:31:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию следует воспринимать как стратегию дальнейших действий. Такое предположение сделал глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «360».

По мнению политика, обращение будет важно как для органов власти, так и для простых людей.

«Ровно так я лично буду ее воспринимать - как инструкцию, что и как делаем и как живем до следующего послания», - заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что Путин поднимет вопросы, которые связаны не только с проведением СВО и поддержкой военнослужащих и их семей, но и социальные темы, касающиеся учителей и медиков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, в полдень. Глава государства отметил, что послание является постановкой задач на предстоящие шесть лет.

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