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Путин: послание Федеральному собранию станет постановкой задач на 6 лет

Глава государства рассказал, что сейчас идет подготовка послания.
Сергей Лебедев 2024-02-20 18:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что сейчас готовится послание Федеральному собранию. Оно станет постановкой задач на предстоящие шесть лет.

«С учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», - отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что президент обратится к Федеральному собранию в следующий четверг, 29 февраля.

На мероприятии будут присутствовать сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, политические и общественные деятели, главы Верховного и Конституционного судов.

#Россия #Владимир Путин #Президент #послание федеральному собранию
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