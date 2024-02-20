Путин: послание Федеральному собранию станет постановкой задач на 6 лет

Российский президент Владимир Путин заявил, что сейчас готовится послание Федеральному собранию. Оно станет постановкой задач на предстоящие шесть лет.

«С учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», - отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что президент обратится к Федеральному собранию в следующий четверг, 29 февраля.

На мероприятии будут присутствовать сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, политические и общественные деятели, главы Верховного и Конституционного судов.