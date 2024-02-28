В МИД РФ назвали приоритетной защиту интересов жителей Приднестровья

Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Об этом заявили «Звезде» в МИД РФ, комментируя декларацию Приднестровья с обращением к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

«Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что сегодня съезд депутатов Приднестровья обратился за помощью к России на фоне «усиления давления Молдовы». В декларации подчеркивается, что в Приднестровья живут сотни тысяч граждан России.