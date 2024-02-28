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В МИД РФ назвали приоритетной защиту интересов жителей Приднестровья

Мария Захарова прокомментировала обращение Приднестровья за помощью к России.
Ирина Елагина 2024-02-28 17:47:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Об этом заявили «Звезде» в МИД РФ, комментируя декларацию Приднестровья с обращением к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

«Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что сегодня съезд депутатов Приднестровья обратился за помощью к России на фоне «усиления давления Молдовы». В декларации подчеркивается, что в Приднестровья живут сотни тысяч граждан России.

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