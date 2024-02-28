Приднестровье призвало Россию на помощь из-за экономической блокады Молдавией

Приднестровье призвало Россию на помощь из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Декларацию с обращением к РФ за поддержкой принял съезд депутатов Приднестровья.

Обращение адресовано в Совет Федерации и Госдуму России и содержит «просьбу о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы». В декларации отмечено, что на территории Приднестровья проживают более 220 тысяч граждан России, имеется «уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре» и у России есть «статус гаранта и посредника в переговорном процессе».

В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.

Ранее сообщалось, что сегодня в Приднестровье созван съезд всех депутатов непризнанной республики. Причиной экстренной встречи стала обеспокоенность на фоне растущего давления со стороны Кишинева. Напомним, что в последний раз аналогичное экстренное заседание парламента проходило в 2006 году, когда было принято решение о проведении референдума о вхождении Приднестровья в состав России.