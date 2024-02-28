Шойгу проверил организацию учебного процесса в ВУЦ при Тульском госуниверситете

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса и состояние учебно-материальной базы в военном учебном центре при Тульском государственном университете. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу доложили, что учащиеся ВУЦ ремонтируют и проводят техническое обслуживание вооружения для подразделений, действующих в зоне спецоперации. Студенты восстановили, отремонтировали и обслужили десятки противотанковых ракетных комплексов.

Кроме этого, как отметил начальник ВУЦ Олег Кравченко, студенты обучают применять беспилотники - это проходит в рамках дополнительного модуля учебной программы. При это учитывается опыт, полученный в ходе боевого применения БПЛА в зоне спецоперации.

Также Кравченко отметил, что на базе ВУЦ уже подготовлено более 400 специалистов для Минобороны России. Кроме этого, с начала специальной военной операции, 569 студентов сдали более 300 литров донорской крови.

Еще в Минобороны России отметили, что по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе был создан центр беспилотных систем «Скат» - он готовит операторов беспилотников. Министру обороны доложили, что в этом центре был разработан комплекс наземного управления. У него имеется собственное программное обеспечение и выносные точки доступа. Это позволяет оператору безопасно управлять широким рядом устройств.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями Тульской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.