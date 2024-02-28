Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал скорректировать график поставки вооружений из Тульской области. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу сделал это в ходе рабочего совещания в Тульской области с участием губернатора этого региона Алексея Дюмина, а также руководителей предприятия ОПК и представителей профильных органов военного управления.

Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях Тульской области производится большая номенклатура вооружения и военной техники, в которую входят и реактивная, и ствольная артиллерия, а также средства контрбатарейной борьбы.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на II-III кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

Глава МО РФ подчеркнул, что ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение о подготовке графика и перечня поручений. Решения, как отметил Шойгу, были приняты по выделению средств и утверждению графиков поставки снарядов к РСЗО, другим боеприпасам, машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам.

Министром обороны было отмечено, что поручение президента России выполняется, а график в целом соблюдается, что, как заметил Шойгу, не может не радовать. Он заявил, что необходимо обсудить, как оптимизировать графики передачи вооружения и военной техники влево, чтобы перенести поставки в войска необходимой продукции на первое полугодие со второго.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что новую дополнительную защиту для радаров надо ставить на всю технику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.