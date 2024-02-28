Шойгу заявил, что новую допзащиту для радаров надо ставить на всю технику

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что есть большие планы по постановке новой системы дополнительный защиты для радиолокационных комплексов на всю технику. Он заявил это в Тульской области, чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа.

Эту систему министру представил гендиректор НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин. По его словам, она выполнена из металлических листов и противоосколочных «одеял» с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. Отмечено, что она позволяет значительно повысить живучесть как личного состава, так и техники в условиях специальной военной операции.

«Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику», - подчеркнул министр обороны России.

В ходе посещения НПО «Стрела» Сергею Шойгу доложили, что задание по производству радиолокационных комплексов разведки «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», а также радиолокационных станций «Аистенок», необходимых для контрбатарейной борьбы, было выполнено в 2023 году в полном объеме.

Кроме этого, руководитель предприятия доложил, что переход на 12-часовую рабочую смену и закупка нового оборудования позволили увеличить выпуск комплексов в два раза в текущем году. Планируется, что в 2025 году производство этих комплексов будет увеличено в четыре раза.

Слесарь сборочных работ Иван Бербатухин заявил министру, что работа идет по 12 часов, шесть дней через один. При этом, когда необходимо, сотрудники задерживаются.

Сергей Шойгу похвалил работников предприятия, выразив им благодарность.

Также министр обороны России потребовал скорректировать график поставок вооружений из Тульской области на совещании с главой региона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.