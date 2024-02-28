Жители Украины долгое время подвергались «промывке мозгов» силами ЦРУ и именно американское агентство стоит за всеми «цветными революциями» в этой стране. Об этом в программе «Открытый эфир» на «Звезде» рассказал бывший офицер армии США, специалист по информационно-психологической работе Скотт Беннетт.

«Многие украинцы, к сожалению, подверглись "промывке мозгов" и находятся в шизофреническом состоянии, думая, что им угрожают какие-то монстры. Я не говорю это, чтобы оскорбить украинцев, я просто знаю по своему опыту как работает ЦРУ, как оно промывает мозги. Операции ЦРУ на Украине проводились с 1952 года, а с 90-х это было поставлено на массовую основу, потому что появилась возможность работать легально. И цветные революции проводились в той же парадигме - у меня были друзья в ЦРУ и я могу подтвердить, что оно участвовало в этом», - заявил Беннетт.

У экс-офицера есть опыт работы с людьми, которым ЦРУ «промыло мозги». Беннетт убежден, что Россия сможет вразумить украинцев.

«Украинцев можно депрограммировать. Я делал это в армии, занимался этим с джихадистами. Украинцы, конечно, поумнее джихадистов, с которыми я общался. Чтобы их депрограммировать, нужно, чтобы они вернулись в своим корням - к семье, к Богу, к людям. И я всегда говорил, что Россия сможет бороться с западной пропагандой - даже не политическим мерами, а показывая, что она любит этих людей. Это как в библейской притче - Украина заблудший сын, а Россия - прощающий отец», - рассказал Беннетт.

Ранее Беннет рассказал, что Зеленский стал «современным Гитлером». Американец хотел бы вернуться в США и заявить, что видел собственными глазами военные преступления укронацистов, совершаемые на Донбассе.