Американцы ничего не знают об Украине, ее жителях и об исторической роли России в этом регионе. Об этом в интервью корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой заявил американский журналист, политолог Скотт Беннетт.

«В американских СМИ есть огромный пробел в информации о Донбассе. Американцы не имеют ни малейшего представления о том, что это за территория, кто там живет, и об исторической роли России в данном регионе. Я приехал без предубеждений, желая понять все самостоятельно, увидеть собственными глазами, что там происходит. Понять, где кроется правда. Когда я оказался там, я встретился с невероятными людьми, героями. Увидел силу российских солдат в сражениях», - сказал Беннетт.

Он добавил, что также стал свидетелем трагедии в мирных городах, которые были взорваны и разрушены при помощи оружия НАТО. По словам собеседника телеканала, он хотел вернуться в США и заявить, что видел собственными глазами военные преступления, совершаемые на Донбассе.

«Я думаю, что российские военные - самые смелые и выносливые люди в мире. Они еще в прошлом защищали свою Родину от поляков, от Гитлера. Сейчас они защищают страну от современной фигуры Гитлера - Зеленского - фашиста, который посягает на территории России и на Донбасс. Я был там и наблюдал героизм и смелость, демонстрируемые российскими солдатами. Я всегда говорю, что русские не могут проиграть, ведь они борются за свою Родину, в то время как украинцы сражаются ни за что. Они марионетки ЦРУ», - выразил мнение политолог.

Отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие, журналист предположил, что «все упирается в деньги».

«Военно-промышленный комплекс, производя и продавая танки, снаряды и бомбы, ведет очень прибыльное дело. Многие американские политики, такие как Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Митч Макконнелл** отказались от моральных ориентиров. Все, что они хотят, - это денег, поступающих от больших корпораций, таких как McDonnell Douglas, Grumman и Raytheon. Вот почему это так. Это не война за освобождение, это война, чтобы наполнить карманы военно-промышленному комплексу», - заключил Беннетт.

Ранее американский политолог отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее там. Он побывал в Донецке, Соледаре, Мариуполе и в Запорожье. Беннетт выяснил, куда на самом деле летят снаряды, которые Британия и США все эти годы так щедро поставляли Украине.

* Линдси Грэм - американский сенатор, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Митч Макконнелл - лидер республиканцев в Сенате США.