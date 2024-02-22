В Приднестровье 28 февраля созовут съезд всех уровней

В Приднестровье пройдет съезд всех депутатов, созванный по инициативе главы непризнанной республики Вадима Красносельского, дата проведения назначена на 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Уточняется, что съезд был созван из-за обеспокоенности администрации давлением со стороны Молдавии, которая притесняет приднестровцев. Среди тем для обсуждения выделяют политическую и социально-экономическую обстановку в регионе.

В последний раз подобное собрание проводилось в 2006 году, на нем состоялось голосование о вхождении Приднестровья в состав России, 97% жителей ответили положительно. Результатом стало обращение к Госдуме РФ.

На съезде в 1990 году было принято решение об образовании Приднестровья со столицей в Тирасполе в составе СССР.

Ранее в Молдавии заявили о планах вступить в ЕС без Приднестровья, что, по мнению экспертов, может привести к независимости республики. На этом фоне Кишинев потребовал от России вывода войск из Приднестровья, эксперты говорят, что это станет концом для республики.