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Эксперт Бархота предрек отзыв лицензий ЦБ у двух-трех банков в квартал

Эксперт отметил, что речь идет о банках, которые не ведут реальной банковской деятельности, но у них процветает практика нелегального финансового оборота.
Игнат Далакян 2024-02-28 14:21:01
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперт финансового сектора Андрей Бархота в беседе со «Звездой» поделился своим предположением, что практика отзывов Банка России лицензий у кредитных организаций возобновится. Он не исключил того, что это может стать некой традицией - отзывать у банков две-три лицензии в квартал.

«Скорее всего, возобновится практика, мы уже увидим снижение числа действующих кредитных организаций на фоне отзыва лицензий. Трудно сказать, какой будет темп, но я думаю, что две-три лицензии в квартал», - рассказал Бархота.

Эксперт отметил, что Центробанк России таким образом будет работать с теми банками, которые не ведут реальной банковской деятельности, не занимаются финансированием реального сектора и играют мизерную роль в экономике. При этом, как рассказывает Бархота, практики нелегального финансового оборота у этих кредитных организаций процветают.

Напомним, что сегодня Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест». Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала федеральные законы, в том числе требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Стоит отметить, что это второй подобный случай за почти два года. До этого ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка 21 февраля.

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