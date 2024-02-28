Эксперт Литовкин допустил, что спецназ НАТО работает на Украине под видом наемников

Североатлантический альянс может использовать свой спецназ на Украине, действующий под видом иностранных наемников. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой».

Эксперт отметил, что свой спецназ на Украину, вероятно, прислали Франция, США и Канада. Так, в недавно освобожденной Авдеевке бойцы ВС РФ обнаружили американские и канадские шевроны, а в Харькове могла находиться целая рота французов.

«В гостинице в Харькове находились 60 французов. Их могли обозначить как наемников, но это сплоченное подразделение, прибывшее из другого государства, наемники обычно так не действуют. В целом о присутствии спецназа НАТО на Украине давно известно, это не секрет», - сказал Литовкин.

Военный эксперт обратил внимание на сложности действия иностранных наемников на территории другой страны, если только их статус официально не утвержден Министерством обороны и правительством. Литовкин также добавил, что отправка спецназа НАТО на Украину может говорить о подготовке военного блока к вооруженному конфликту с Россией.

«Для чего они едут? Они же не только зарабатывают деньги на Украине, они также зарабатывают опыт при боевом столкновении с российскими военнослужащими. Никому из них в тылах отсиживаться не дадут», - заявил эксперт.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому на Украине уже находятся западные формирования специального назначения, чье присутствие не признается официально. Материал вышел в свет на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину.