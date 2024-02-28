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Эксперт Литовкин допустил, что спецназ НАТО работает на Украине под видом наемников

Эксперт предположил, что НАТО надеется получить опыт для дальнейшего боевого столкновения с Россией с помощью отправленных на Украину бойцов спецназа.
Никита Черненко 2024-02-28 13:28:01
© Фото: Markiian Lyseiko, ZUMAPRESS, Globallookpress

Североатлантический альянс может использовать свой спецназ на Украине, действующий под видом иностранных наемников. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой».

Эксперт отметил, что свой спецназ на Украину, вероятно, прислали Франция, США и Канада. Так, в недавно освобожденной Авдеевке бойцы ВС РФ обнаружили американские и канадские шевроны, а в Харькове могла находиться целая рота французов.

«В гостинице в Харькове находились 60 французов. Их могли обозначить как наемников, но это сплоченное подразделение, прибывшее из другого государства, наемники обычно так не действуют. В целом о присутствии спецназа НАТО на Украине давно известно, это не секрет», - сказал Литовкин.

Военный эксперт обратил внимание на сложности действия иностранных наемников на территории другой страны, если только их статус официально не утвержден Министерством обороны и правительством. Литовкин также добавил, что отправка спецназа НАТО на Украину может говорить о подготовке военного блока к вооруженному конфликту с Россией.

«Для чего они едут? Они же не только зарабатывают деньги на Украине, они также зарабатывают опыт при боевом столкновении с российскими военнослужащими. Никому из них в тылах отсиживаться не дадут», - заявил эксперт.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому на Украине уже находятся западные формирования специального назначения, чье присутствие не признается официально. Материал вышел в свет на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину.

#виктор литовкин #наш эксклюзив #Иностранные наемники #Отправка войск на Украину #Спецназ НАТО
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