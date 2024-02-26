Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также ВС РФ отразили шесть украинских контратак в районах Северного, Первомайского, Петровского и двух атак в районах Ленинского и Новобахмутовки.

Суточные потери украинской стороны на Авдеевском направлении составили до 410 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая танк, три БМП, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Между тем на Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Новомихайловки отражены три украинские атаки. Потери противника в личном составе на данном направлении превысили 420 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.