Кремль не знаком с информацией о попытках США следить за Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Wired о том, что спецслужбы США якобы предпринимали попытки следить за Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Он заявил, что Кремль не знаком с подобной информацией.

Согласно публикации, компания PlanetRisk, связанная со спецслужбами и властями США, создала программу для отслеживания местоположения людей, основываясь на данных мобильных телефонов. С их помощью организация якобы предпринимала попытки отслеживать устройства «вспомогательного персонала» российского президента, включая водителей, помощников и сотрудников службы безопасности.

«Нам неизвестно, что именно таким образом пытались следить. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», - заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию России завтра в полдень. Представитель Кремля отказался раскрывать темы, которые будут затронуты в речи президента, отметив, что они будут озвучены завтра самим главой государства.