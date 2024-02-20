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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Запрет будет относиться ко всем платформам, в том числе сайтам, личным блогам и страницам в соцсетях.
Анна Назайкина 2024-02-20 13:24:01
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«В первом чтении принят законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», - написал спикер Государственной думы.

Он уточнил, что если закон будет одобрен и вступит в силу, то запрет будет касаться всех платформ, в том числе сайтов, личных блогов и страниц в соцсетях, пишет RT.

Кроме того, нельзя будет рекламировать в средствах массовой информации и Сети ресурсы физлиц, признанных в РФ иностранными агентами, обратил внимание Володин.

Председатель Госдумы заявил, что нарушителям запрета в случае принятия закона будет грозить до двух лет лишения свободы.

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