Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«В первом чтении принят законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», - написал спикер Государственной думы.

Он уточнил, что если закон будет одобрен и вступит в силу, то запрет будет касаться всех платформ, в том числе сайтов, личных блогов и страниц в соцсетях, пишет RT.

Кроме того, нельзя будет рекламировать в средствах массовой информации и Сети ресурсы физлиц, признанных в РФ иностранными агентами, обратил внимание Володин.

Председатель Госдумы заявил, что нарушителям запрета в случае принятия закона будет грозить до двух лет лишения свободы.