МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский агент признался, что шпионил за росгвардейцами в интересах ГУР Украины

Суд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.
Игнат Далакян 2024-02-28 12:16:01
© Фото: ФСБ © Видео: ФСБ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с признанием задержанного в Симферополе агента украинских спецслужб в слежке за Вооруженными силами России.

«Внезапно мне приходит звонок на телефон со скрытого номера. Не представился, сказал: так и так, я с Украины, помоги, поделись какими-то новостями», - рассказал злоумышленник.

Пересылка информации о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений передавалась в ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера.

«Я только спустя какое-то время установил, что этот человек работает на ГУР. Просто поверил, что он из спецслужб, по первому его сообщению, так как он находится в Киеве и собирает данные для Генерального штаба», - рассказал задержанный.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ФСБ задержала украинского агента, шпионившего за росгвардейцами в зоне проведения спецоперации. Российское оборонное ведомство отметило, что злоумышленник получил задание на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России в зоне СВО.

 

#в стране и мире #ФСБ #опрос #признание
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 