Украинский агент признался, что шпионил за росгвардейцами в интересах ГУР Украины

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с признанием задержанного в Симферополе агента украинских спецслужб в слежке за Вооруженными силами России.

«Внезапно мне приходит звонок на телефон со скрытого номера. Не представился, сказал: так и так, я с Украины, помоги, поделись какими-то новостями», - рассказал злоумышленник.

Пересылка информации о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений передавалась в ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера.

«Я только спустя какое-то время установил, что этот человек работает на ГУР. Просто поверил, что он из спецслужб, по первому его сообщению, так как он находится в Киеве и собирает данные для Генерального штаба», - рассказал задержанный.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ФСБ задержала украинского агента, шпионившего за росгвардейцами в зоне проведения спецоперации. Российское оборонное ведомство отметило, что злоумышленник получил задание на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России в зоне СВО.