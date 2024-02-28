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ФСБ задержала украинского агента, шпионившего за росгвардейцами в зоне СВО

Заведено дело о шпионаже, суд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.
Игнат Далакян 2024-02-28 11:55:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Федеральная служба безопасности задержала агента украинских спецслужб, который собирал информацию о передвижениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает силовое ведомство.

В сообщении ФСБ говорится, что против агента завели уголовное дело о шпионаже. Суд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

Отмечается, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии в зоне проведения спецоперации. В сообщении российского силового ведомства говорится, что полученные сведения должны были использоваться для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ РФ.

Ранее Федеральная служба безопасности показала кадры задержания осужденного на 11 лет агента разведки Минобороны Украины. Силовики задержали иностранца с поличным в Ростове-на-Дону.

 

#ФСБ #Симферополь #Задержание #Шпион
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