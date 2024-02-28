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Появились кадры задержания осужденного на 11 лет агента разведки МО Украины

Силовики задержали иностранца с поличным в Ростов-на-Дону.
Игнат Далакян 2024-02-28 10:04:01
© Фото: ФСБ © Видео: ФСБ

Опубликованы кадры задержания осужденного на 11 лет агента главного управления разведки министерства обороны Украины. Видео предоставило ЦОС ФСБ России.

Российские силовики задержали иностранца с поличным в Ростов-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, которые используются в составе ЗРК С-300.

Вина агента главного управления разведки министерства обороны Украины была признана полностью. В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности гражданина Украины Кривицкого С.В., говорится в сообщении ФСБ. 

Ранее Федеральная служба безопасности задержала агента украинских спецслужб, готовившего теракт в Лобне. Попытка теракта была осуществлена 19 февраля, заложенная бомба была оперативно замечена и обезврежена сотрудниками ФСБ.

 

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