Появились кадры задержания осужденного на 11 лет агента разведки МО Украины

Опубликованы кадры задержания осужденного на 11 лет агента главного управления разведки министерства обороны Украины. Видео предоставило ЦОС ФСБ России.

Российские силовики задержали иностранца с поличным в Ростов-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, которые используются в составе ЗРК С-300.

Вина агента главного управления разведки министерства обороны Украины была признана полностью. В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности гражданина Украины Кривицкого С.В., говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала агента украинских спецслужб, готовившего теракт в Лобне. Попытка теракта была осуществлена 19 февраля, заложенная бомба была оперативно замечена и обезврежена сотрудниками ФСБ.