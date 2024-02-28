Российский «Аллигатор» смешал с землей украинский опорный пункт

Российская армейская авиация уничтожила украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Неприятельский опорный пункт и живая сила были уничтожены ударной группой вертолетов. В нее вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 в сложных метеоусловиях. Нанеся его, летчики тут же выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в место дислокации.

«Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная боевая задача была выполнена», - заявил летчик «Аллигатора».

Передовой авиационный наводчик доложил, что все цели были успешно поражены.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52 уничтожил пункт управления БПЛА на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.