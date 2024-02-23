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Экипаж Ка-52 уничтожил пункт управления БПЛА на Краснолиманском направлении

В состав смешанной ударной группы входят вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8, летчиков сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
2024-02-23 09:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических Сил России нанесла удары по опорным пунктам противника и живой силе боевиков на Краснолиманском направлении. Удар наносили неуправляемыми ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. Все цели были поражены.

«Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полет проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолет не подвел. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвел ракету», - рассказывает пилот ударного Ка-52.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #ка-52 #Минобороны России #спецоперация #краснолиманское направление
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