Мотострелки ЦВО показали в деле боевой модуль «Бережок» на БМП-2
Боевой модуль «Бережок» представляет из себя башню с комплексом различного вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мотострелки Центрального военного округа завершают обучение применению боевой машины пехоты БМП-2, оснащенной боевым модулем «Бережок». Он представляет из себя башню с целым комплексом вооружения и средствами управления огнем. Занятия проводят опытные инструкторы и специалисты завода-изготовителя бронемашины.
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