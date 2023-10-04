Мотострелки ЦВО показали в деле боевой модуль «Бережок» на БМП-2

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В ходе тренировок бойцы загружают боекомплект, совершают марш на огневую позицию и открывают огонь из всех видов вооружения БПМ-2: автоматической пушки 2А42, гранатомета АГ-17, танкового пулемета ПКТ, а также ПТРК «Корнет».

«Ведем обучение экипажей модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок" правилам эксплуатации и применения боевой машины. В данной машине сразу готовы к применению четыре типа ракет, которые в настоящий момент способны поразить все существующие и перспективные танки вооруженных сил противника», - рассказал инструктор с позывным «Саныч».

Проходящие обучение военнослужащие отметили простоту и высокую технологичность боевой машины и ее возросшую огневую мощь.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. В числе прочего, главе оборонного ведомства показали БМП-2М с боевым отделением «Бережок». Конструкторы дали свои пояснения и ответили на все вопросы Сергея Шойгу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.