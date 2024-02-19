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В Минобороны рассказали о случаях использовании ВСУ отравляющих веществ

США нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя Украине боеприпасы с отравляющими веществами, заявили в Минобороны России.
Ян Брацкий 2024-02-19 14:13:01
© Фото: Jörg Horstmann, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о фактах применения отравляющих веществ украинскими боевиками. Так, 15 июня прошлого года в районе населенного пункта Работино националисты применили по российским военным беспилотник с емкостью, в которой содержалась смесь хлорацетофена и хлорпиктина.

Девятнадцатого августа боевики использовали токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет», сказал Кириллов. На Краснолиманском направлении 28 декабря 2023 года боевиками киевского режима были сброшены гранаты производства США, снаряженные веществом «Си-Эс», которое вызывает паралич дыхания, а также ожоги кожи. Аналогичное вещество было найдено спустя месяц в схроне в Мелитополе.

«Сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции, которая обязывает государство-участника ЦИТАТА: "никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было"», - сказал Кириллов.

Кроме того, ВСУ широко применяют нелетальное химическое оружие, такое как антрахинон и синильная кислота, уточнил начальник войск РХБЗ Кириллов.

О планах возобновить подобные провокации со стороны ВСУ Игорь Кириллов заявил на брифинге ранее. По его словам, Киев планирует подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком. Таким образом украинские власти рассчитывают замедлить продвижение российских сил на стратегических направлениях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#РХБЗ #Химическое оружие #ВСУ #спецоперация #кириллов
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