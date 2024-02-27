Азаров заявил, что 90% уехавших с Украины не вернутся при режиме Зеленского

Граждане Украины, уехавшие из страны, не намерены возвращаться обратно, пока сохраняется режим Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в комментарии газете «Известия».

Экс-премьер рассказал, что на Украине сейчас наблюдается колоссальный дефицит рабочей силы, в том числе в областях сельского хозяйства и оборонного комплекса - большая часть высококвалифицированных работников покинули страну или мобилизованы. При этом многие украинские беженцы не намерены возвращаться обратно, «так как не видят в этом перспектив для себя».

«Больше 50% из покинувших Украину не вернутся, потому что они уехали с семьями, нашли работу и жилье. Из тех, кто рассматривает возвращение, около половины или какой-то иной процент вернутся лишь при условии, что будет нормальная власть и в стране реально начнется восстановление. Если же будет продолжать существовать нынешний режим, 90% уехавших не вернутся», - сказал Азаров.

Ранее Владимир Зеленский попросил страны Запада прекратить выплачивать пособия украинским беженцам и предложил направлять поддержку напрямую в бюджет страны. При этом он призвал мужчин, покинувших Украину, вернуться домой, чтобы провести дополнительную мобилизацию в ВСУ.