МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия украинским беженцам

Зеленский подчеркнул, что для Украины намного лучше, если Германия будет давать деньги напрямую в бюджет страны.
Алина Луговая 2024-01-30 18:03:01
© Фото: Riccardo Antimiani, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский призвал Запад прекратить выплачивать пособия украинским беженцам. Об этом сообщает «360».

Вместо этого Зеленский предложил оказывать финансовую поддержку напрямую бюджету страны. По его словам, некоторые граждане Украины получают средства и за рубежом, и в родной стране.

Если же, например, Германия будет передавать их напрямую Киеву, то украинские власти смогут распределить средства в зависимости от того, где находится человек.

Ранее Зеленский призывал покинувших Украину мужчин вернуться домой, чтобы провести дополнительную мобилизацию в ряды ВСУ.

Зеленский также признал факты насильственной мобилизации в стране. При этом он отметил, что военкомы не должны использовать силу при вручении повесток.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #беженцы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»