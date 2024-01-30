Зеленский призвал Запад прекратить платить пособия украинским беженцам

Владимир Зеленский призвал Запад прекратить выплачивать пособия украинским беженцам. Об этом сообщает «360».

Вместо этого Зеленский предложил оказывать финансовую поддержку напрямую бюджету страны. По его словам, некоторые граждане Украины получают средства и за рубежом, и в родной стране.

Если же, например, Германия будет передавать их напрямую Киеву, то украинские власти смогут распределить средства в зависимости от того, где находится человек.

Ранее Зеленский призывал покинувших Украину мужчин вернуться домой, чтобы провести дополнительную мобилизацию в ряды ВСУ.

Зеленский также признал факты насильственной мобилизации в стране. При этом он отметил, что военкомы не должны использовать силу при вручении повесток.