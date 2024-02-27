Полковник запаса Суворов: удар FPV-дрона гарантированно выведет из строя любой Abrams

Самый легкий способ уничтожить американский танк Abrams - это ударить по его крыше дроном. Таким мнением поделился со «Звездой» полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники и кандидат военных наук Сергей Суворов.

Эксперт напомнил, что танк Abrams, несмотря на репутацию, успешно подбивался еще с момента боевого крещения в Ираке в 1991 году. Тогда броню американских танков пробивали как из ручных противотанковых гранатометов, так и из других танков, сейчас же существуют и другие действенные методы борьбы с бронетехникой.

«Как бы ни разрекламировали американцы свой танк, по уязвимостям он даже хуже, чем немецкий Leopard и британский Challenger. А в свете современных средств поражения, таких как FPV-дроны, ему приходится еще хуже - крыша у него практически не защищена, и поражение боеукладки сверху таким дроном приводит если не к уничтожению, то гарантированному выходу из строя любого Abrams», - рассказал полковник.

Суворов отметил, что американские военные инженеры пытались обновить броню танка, однако ничего нового по итогу Abrams не получил. Поэтому основные изменения, которые получил американский танк с момента своего создания, это модернизация системы управления огнем и связи.

«Были попытки поставить на него броню из обедненного урана, но она приводила к худшим последствиям в том же Ираке. Одним словом, нет неуязвимых танков», - подытожил Суворов.

Ранее советник главы ДНР Яна Гагина сообщила о подбитом российскими военными первом танке Abrams, который был поставлен американцами Киеву. Военнослужащие уничтожили боевую машину в районе Авдеевки, этот же Abrams мог участвовать в съемках пропагандистского ролика ВСУ до освобождения города бойцами ВС РФ.