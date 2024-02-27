В России с 1 марта планируют ввести временный запрет на экспорт бензина

Правительство России планирует с 1 марта на полгода ввести запрет на экспорт бензина из страны.

Как пишет РБК, предложение ввести временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, по словам знакомого с соответствующим решением и близкого к правительству источника, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Отмечается, что временный запрет на экспорт бензина не касается уже согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, издание сообщает, что с данным предложением к главе российского кабмина обращался вице-премьер Александр Новак. В письме к Михаилу Мишустину он отмечал, что скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо на внутреннем рынке. По его словам, этот сезон связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, а также летними отпусками.

Ранее Александр Новак поручил российским нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля. Это было необходимо для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза.