Новак поручил российским нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля

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Российские нефтяники должны нарастить производство зимнего дизеля для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза. Соответствующее поручение сделал заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также Минсельхозу РФ совместно с властями регионов поручено продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. Кроме того, антимонопольщики должны организовать проверки на предмет снижения цен на АЗС.

Напомним, ранее правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Был восстановлен топливный демпфер для нефтяников и увеличен размер его коэффициента с 0,5 до 1.

Предполагается, что нефтеперерабатывающие заводы получат большую компенсацию выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.