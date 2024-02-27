Старший сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.

Как отмечается в статье, властям пока неизвестно содержимое письма, однако они заявили, что обнаруженный порошок не является «смертельно опасным».

Издание сообщило, что Дональд Трамп-младший раскрыл полученное письмо в своем доме во Флориде, после чего белый порошок разлетелся по всей комнате. Возле дома политика, как говорится в статье, были замечены машины пожарных служб и люди в защитных костюмах.

Ранее сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте с Российской Федерацией. По его словам, поражение Украины уже состоялось, а США держат страну «на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами».