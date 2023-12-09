По мнению Дональда Трампа-младшего, Украина уже проиграла в конфликте, и сейчас США своим финансированием держат ее «на аппаратах искусственного жизнеобеспечения».

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Сын бывшего американского президента Дональда Трампа заявил, что Киев уже проиграл в конфликте с Россией. Он написал об этом в соцсети Х.

По словам Дональда Трампа-младшего, поражение Украины уже состоялось. Соединенные Штаты своим финансированием просто держат ее на аппаратах искусственного жизнеобеспечения, подчеркнул он.

«Мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами», - говорится в публикации.

По мнению сына экс-президента, Вашингтон не должен спонсировать Киев, у которого нет шансов к победе, а если НАТО опасается России, то страны блока сами должны передавать больше денег Украине, а не надеяться на помощь США.

Ранее сообщалось, что Конгресс США и администрация действующего президента США Джо Байдена не продвинулись в переговорах по поводу выделения военной помощи Киеву. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.