Над Белгородской и Брянской областями сбили три беспилотника ВСУ

Российские ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, нацеленных на атаки по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации оборонного ведомства, два БПЛА самолетного типа были обнаружены и перехвачены над территорией Брянской области. Третий беспилотник же был сбит в небе над Белгородской областью, тем самым дежурные средства ПВО предотвратили совершение террористических атак киевским режимом.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Украинские боевики регулярно направляют беспилотники в сторону объектов на территории России. Вчера Минобороны России также сообщало об уничтожении вражеского БПЛА в небе Белгородской области.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.