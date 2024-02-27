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Над Белгородской и Брянской областями сбили три беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева совершить террористические атаки.
2024-02-27 07:30:01
© Фото: РИА Новости

Российские ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, нацеленных на атаки по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации оборонного ведомства, два БПЛА самолетного типа были обнаружены и перехвачены над территорией Брянской области. Третий беспилотник же был сбит в небе над Белгородской областью, тем самым дежурные средства ПВО предотвратили совершение террористических атак киевским режимом.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Украинские боевики регулярно направляют беспилотники в сторону объектов на территории России. Вчера Минобороны России также сообщало об уничтожении вражеского БПЛА в небе Белгородской области.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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