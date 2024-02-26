МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Неприятель пытался совершить террористическую атаку, применив БПЛА самолетного типа, но потерпел неудачу.
2024-02-26 18:22:01
© Фото: РИА Новости

Украинский беспилотник сбили в небе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что вражесекий беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось ликвидировать около 17.50 по московскому времени. Этим была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России. 

Неприятельский БПЛА был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Это не первый беспилотник самолетного типа, сбитый сегодня над Белгородской областью. Еще один удалось уничтожить около 11.00 по Москве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #беспилотники #белгородская область #уничтожение
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 