Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили в небе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что вражесекий беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось ликвидировать около 17.50 по московскому времени. Этим была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России.

Неприятельский БПЛА был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны.

Это не первый беспилотник самолетного типа, сбитый сегодня над Белгородской областью. Еще один удалось уничтожить около 11.00 по Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.