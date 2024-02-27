Шойгу поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 27 февраля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Этот праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства, которые закладывались и крепли в сражениях за целостность и независимость нашей Родины», - сказал в своем поздравлении Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства отметил, что сегодня Силы специальных операций достойно следуют законам боевого братства. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм.

«Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций и впредь будут надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета. Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего Отечества!» - добавил министр обороны РФ.

Ранее президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил роль Сил специальных операций на самых опасных участках зоны СВО. Глава государства поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за мужество, верность, добросовестную службу.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.