Путин отметил роль Сил специальных операций на самых опасных участках зоны СВО

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. В своем видеообращении он поблагодарил как личный состав, так и ветеранов за мужество, за добросовестную службу и верность.

Российский лидер особо отметил роль нынешних участников СВО. Их он также поблагодарил за работу и подчеркнул, что они с честью выполняют задачи на передовой и в тылу врага, в том числе на самых опасных участках.

«Особые слова благодарности воинам-участникам СВО. На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно. Эти высокие качества, особая закалка всегда отличали бойцов и командиров Сил специальных операций», - заявил Путин.

Он напомнил, что решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем, поскольку появилась необходимость эффективно отвечать на новые вызовы. И за короткий срок бойцы прошли период становления и стали «мощной ударной силой» российской армии.

По словам президента, военнослужащие Сил спецопераций уже доказали на деле свою готовность защищать национальные интересы. Так, они обеспечили защиту жителей Крыма и Севастополя от националистов, участвовали в борьбе с терроризмом в Сирии и сейчас активно борются с украинскими неонацистами.

Владимир Путин пообещал и дальше повышать эффективность Сил специальных операций, укреплять их.

«Уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле. Вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечении безопасности нашей Родины и нашего народа», - подытожил он.

В конце обращения он пожелал здоровья и успеха военнослужащим, а также их близким.