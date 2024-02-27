Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об успехах российской армии на Южно-Донецком направлении за сутки.

«В ходе ведения активных действий нанесено огневое поражение формированиям 128-ой бригады территориальной обороны ВСУ в районах Водяново, Урожайного и Старомоайорского», - сообщил офицер.

По словам Гордеева, пресечены попытки противника усилить передовые позиции, провести ротации в районах Чаривного и Дорожнянки.

Согласно заявлению Минобороны России, уничтожена ремонтно-эвакуационная группа украинских боевиков в районе Золотой Нивы, а также отражены две атаки штурмовых групп 102-ой бригады территориальной обороны в районе Марфополя.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-ой мотопехотной, 72-ой механизированной бригад, 102-ой и 108-ой бригад территориальной обороны ВСУ», - рассказал Александр Гордеев.

По его словам, в районах Угледара, Старомайорского, Комсомольского и Гуляй Поля уничтожены 14 пунктов временной дислокации и два пункта управления беспилотной авиации.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 4 автомобиля и станция РЭБ, отметили в Минобороны России.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщал о пресечении попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Равнополя, Марфополя и Луговского.. Кроме того он отметил, что противник тогда потерял до 150 единиц живой силы, а также три боевых автомобиля, САУ «Акация» и буксируемую гаубицу Д-20.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.